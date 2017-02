Burro viaja para dois jogos fora e quer voltar no G-4

Home

Com dois jogos fora do Joaquinzão, Taubaté vai ter que superar ‘fantasmas’ para conseguir vaga no grupo dos melhores da A-2

Taubaté

Na cola do G4 da Série A-2 do Campeonato Paulista, o Taubaté vai encarar uma dura sequencia de jogos, mas quer voltar ao Joaquinzão já no grupo dos melhores colocados da competição.

Com 12 pontos conquistados, três deles após o triunfo contra a Portuguesa, no sábado de Carnaval, o Burro da Central está apenas um atrás do Bragantino, atual quarto colocado. Agora, a meta do Alviazul é manter a boa fase e conquistar pontos nos dois jogos que fará longe de casa para melhorar a classificação.

Amanhã, o Taubaté vai enfrentar o Barretos. O duelo será no estádio Fortaleza, palco de sentimentos distintos para o time nas últimas temporadas: foi lá que, no ano passado, o Alviazul foi eliminado nas quartas de final, e, em 2015, garantiu o acesso na Série A-3 do campeonato.

No sábado, o time estará em Rio Claro para enfrentar o Velo Clube, atualmente dirigido por Alvaro Gaia, ex-técnico do Burro. E a cidade não é de boas lembranças: apesar de ter vencido por lá em 2016, o Taubaté perdeu um acesso para a Série A-2 contra o próprio Velo, em 2011. Para a sequencia, o Taubaté viaja hoje e só volta para a cidade no sábado.

Sequencia. O retrospecto, no entanto, não muda o objetivo do Burro: quer somar pontos para alcançar logo as primeiras posições. "A gente está numa fase da competição que ainda está muito embolado, a diferença entre o Z6 e o G4 é muito pequena. A atenção pra esses dois jogos tem que ser a maior possível", disse o zagueiro Eder, que fez sua estreia no sábado e foi um dos destaques da vitória por 1 a 0 contra a Portuguesa, no Joaquinzão.

"Nosso time tem buscado pontos importantes fora de casa e a gente não quer ser diferente nesses dois jogos. Concentração de todos, e a atitude correta é enfrentar cada jogo como se fosse o último", completou o defensor.