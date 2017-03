Burro vence Velo fora de casa e se recupera

Home

Encerrando sua sequencia de dois jogos seguidos fora de casa, o Taubaté conseguiu se recuperar e garantiu uma importante vitória neste sábado. Jogando no estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, o Burro da Central bateu os donos da casa do Velo Clube por 2 a 0, gols de Cassinho e Caíque.



Com o resultado, o Alviazul chega aos 15 pontos na competição, e dorme na quinta colocação, bem perto do grupo dos classificados para a próxima fase da Série A2 do Campeonato Paulista.



Depois de um primeiro tempo morno, o Taubaté conseguiu a vitória com um gol do camisa 10 Cassinho, que aproveitou sobra de bola dentro da área e bateu na saída do goleiro para marcar o primeiro gol do triunfo taubateano. Depois, já no final da partida, o talismã e artilheiro Caíque aproveitou grande lance jogada de Luciano para marcar o segundo.



Agora, o Alviazul volta para casa depois de uma semana longe e se prepara para a próxima rodada. Com uma semana cheia para treinamentos, o Burro da Central joga novamente no próximo domingo, às 10h, quando recebe o União Barbarense no Joaquinzão.



Primeiro tempo. O primeiro tempo teve poucas oportunidades de gol, com os dois times tocando muito a bola no meio-campo e em poucas chegadas ao ataque. O time da casa teve mais posse de bola e cruzou bolas na área do goleiro Célio Gabriel, mas o único lance que levou perigo foi em uma cobrança de falta de Mizael, que passou perto da trave.



Do lado do Burro, o time tentou jogadas pelas laterais, mas a melhor oportunidade foi já na reta final, com Caíque: o atacante recebeu no meio-campo, tabelou com Everton e bateu de fora da área. A bola, que parecia ter rumo certo, foi desviada e saiu à direita do gol defendido por Marcelo Bonan.



Segundo tempo. O jogo ficou mais quente na volta do intervalo, e o golerio Célio salvou o Burro aos quatro minutos, fazendo grande defesa em finalização de Leandro Costa. E o Burro respondeu logo depois, só que conseguiu balançar a rede: dentro da área, Cassinho ficou com a sobra da gola e bateu para abrir o placar para o Alviazul.



O Velo tentou ir para cima, e até teve mais uma chance em nova grande intervenção de Celio, mas começou a deixar espaços e o Alviazul aproveitou. Everton, Caíque e Cassinho aproveitavam, criando oportunidades de gol para o Burro da Central.



Nos minutos finais, o Velo até ensaiou uma pressão quando esteve com um jogador a mais, após o segundo cartão amarelo de Rafael Ferro, mas não conseguiu aproveitar a vantagem numérica. Pelo contrário: no minuto final, Luciano escapou pelo lado esquerdo e serviu Caíque, que só teve o trabalho de empurrar para a rede, marcar seu sexto gol no campeonato e garantir a vitória e a recuperação do Alviazul.



Velo Clube. Marcelo Bonan, Mizael, Bernardi, Rocha e Tavares; PC (Felipe Piovesan), Niander, André Luis (Julio Madureira) e Paulinho (Everaldo); Cristian e Leandro Costa.

T: Alan George



Taubaté. Célio Gabriel, Rafael Ferro, Edgar, Junior Campos e Luis Felipe; Alex Silva, Alan Mota e Cassinho (Tiago Tremonti); Rychely (Luciano), Caíque e Everton (Rai Diego).



T: Evaristo Piza.