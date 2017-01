Burro vence novo teste em preparação para a A-2

Home

- 14:28

Redação

Taubaté

Em jogo-treino contra o Atibaia, na manhã desta quarta-feira, no estádio do Joaquinzão, o Taubaté venceu o Atibaia por 2 a 1, no penúltimo teste antes da estreia do Burro da Central no Campeonato Paulista da Série A-2.

Everton e Rychely marcaram os gols do time comandado pelo técnico Evaristo Piza. O adversário vai disputar a Série A-3. Esta foi a terceira vitória do time da região em seis jogos-treinos desde o início da pré-temporada.

Dessa vez, o jogo teve três tempos e todos os gols saíram logo no primeiro, quando os taubateanos jogaram com a seguinte formação titular: Célio Gabriel; Rafael Ferro, Renan Dutra, Thales e Pedro Henrique; Alex Silva e Alan Mota; Rychely, Leo Aro e Tiago Tremonti; Everton.

Fechamento. O último jogo-treino do Taubaté antes de pegar o Mogi Mirim no dia 29, no Joaquinzão, será neste sábado, contra o Santo André, atual campeão da Série A-2. A partida será disputada em Vargem, onde o time do Grande ABC realiza a pré-temporada.