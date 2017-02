Burro vence e cola no G-4

Home

- 12:29

Redação

Taubaté



O Taubaté recebeu a Portuguesa neste sábado de Carnaval, no Joaquinzão, e conquistou mais uma vitória na Série A2 do Campeonato Paulista. O triunfo, por 1 a 0, teve gol do atacante Caíque.



Com o resultado, o Burro da Central chegou a 12 pontos e terminou a rodada na sexta colocação, perto de uma vaga no G4.



Após um primeiro tempo dominando a posse de bola, o alviazul conseguiu a vitória no início da segunda etapa, em boa troca de passes no ataque que terminou com Rafael Ferro servindo Caíque: o camisa 9 balançou a rede, marcou pela quarta vez no campeonato e garantiu os três pontos.



Agora, o Taubaté tem um desafio fora de casa pela frente: encara o Barretos, na quarta-feira de cinzas. O duelo será no estádio Fortaleza, palco do acesso alviazul em 2015.



Primeiro tempo. Apoiado pela torcida, o Taubaté teve mais posse de bola no Joaquinzão desde o início, tomando as rédeas da partida. Tocando bem a bola, o Burro criou chances com Caíque, Rychely e Cassinho.



A única boa oportunidade dos visitantes foi já no final da primeira etapa, em finalização de Bruno Gabriel para fora.



Everton também teve chance de abrir o placar após jogada de Cassinho, mas, sem ângulo, bateu para fora. O primeiro tempo acabou sem gols.



Segundo tempo. O Alviazul voltou com tudo para a segunda etapa, e o atacante Caíque mostrou vontade: teve duas chances, uma por cima e uma defendida pelo goleiro, até conseguir marcar o seu. Aos 12, recebeu belo passe de Rafael Ferro na entrada da área e bateu cruzado, no canto, pra abrir o placar no Joaquinzão.



Em cima, o Burro seguiu com mais posse de bola, e ficou rondando a área adversária, criando as principais oportunidades. Everton e Caíque deram trabalho ao goleiro Ricardo Berna.



A Portuguesa até tentou aumentar o ritmo no fim da partida, mas a defesa, segura, não deu espaço para o ataque adversário. No fim, vitoria alviazul por 1 a 0.