Burro vai à Rio Claro mirando nova vitória fora de casa

Taubaté tenta aproveitar novo confronto direto para encostar de novo no G-4; Alviazul quer repetir feito de Penápolis

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

O empate em casa com o Bragantino por 1 a 1, no último sábado, atrapalhou os planos do Taubaté de se aproximar do G-4 do Campeonato Paulista da Série A-2. Porém, como o equilíbrio permanece no torneio, o Burro da Central tem outra boa chance de embolar de vez a briga pela vaga. Às 20h, pela antepenúltima rodada da primeira fase, visita o Rio Claro, o atual terceiro colocado da competição.

Os taubateanos estão em sétimo lugar, com 24 pontos três a menos do que o adversário de logo mais. Assim, uma vitória faz com que o time da região alcance o Rio Claro em número de pontos. E se a noite for inspirada e a vitória for por três ou mais gols de diferença, o Burrão ainda ultrapassa o adversário no saldo de gols.

E o Alviazul ainda ‘seca’ Guarani, Bragantino e Batatais, os outros três que estão à frente na tabela. Depois, nas duas últimas rodadas, recebe o São Caetano e visita o Água Santa, justamente líder e vice-líder.

Estratégia. O técnico do Taubaté, Paulinho McLaren, quer que o time renda como no primeiro tempo contra o Bragantino, quando criou diversas oportunidades de gol.

E também quer ver o time aprontar para cima do adversário, assim como fez contra o Penapolense, na vitória por 2 a 1, fora de casa. “Vamos tentar trabalhar um jogo tirando a força deles em casa e trabalhar uma solução ofensiva bem inteligente”, disse.

“Será um confronto direto, com uma concentração mental muito grande”, afirmou McLaren ao O VALE.