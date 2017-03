Burro sofre com desfalques e estuda nova contratação

Home

- 16:09

Redação

Taubaté

O Taubaté não está em boa fase nesta Série A-2 do Campeonato Paulista. Apesar de ainda estar perto do G-4 da competição, o Burro da Central já completou três partidas sem vencer, e, para quebrar a escrita e continuar brigando por uma vaga na elite, precisa vencer o Guarani nesta quinta-feira, 19h15, em jogo que terá a transmissão do canal SporTv.

O técnico Evaristo Piza deve continuar com a série de desfalques que vem atrapalhando a equipe nas últimas partidas, mas pode ter um reforço: na derrota para o Sertãozinho, quarta-feira passada, o lateral Rodrigo Soares sofreu uma fratura na perna, e, assim, está fora do campeonato. De acordo com as regras da Federação Paulista de Futebol, ele, assim, pode ser substituído por outro atleta.

Nos bastidores, o Taubaté estuda as condições financeiras para trocar a inscrição do jogador. Apesar de Piza ter problemas frequentes com lesões (recentemente, os quatro laterais do elenco eram desfalques), a diretoria ainda vai analisar o custo de contratar um jogador para a reta final do torneio -- faltam sete jogos para o fim da primeira fase.

Na partida contra a Votuporanguense, por exemplo, além de Rodrigo Soares, o Burro também não contou com o outro lateral-esquerdo de ofício, Pedro Henrique, afastado desde a quarta rodada. Quem vem fazendo a função é o zagueiro Luis Felipe. E, na direita, com o titular Rafael Ferro lesionado e o reserva imediado Israel ainda em recuperação, é o atacante Gabriel que vem atuando com a camisa 2.

Os desfalques não param por aí. Peças-chave na boa campanha da temproada passada, os meio-campistas Rai Diego e Luciano também estão entregues ao DM, e, este ano, não conseguiram emplacar sequencia de jogos. O zagueiro Eder também sofreu com lesões, mas voltou no último jogo.