Burro pega o Braga e fica de olho nos adversários



15:48

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

O Taubaté ainda sonha com a vaga nas semifinais do Campeonato Paulista da Série A-2. A disputa, porém, não será nada fácil até a 19ª rodada da primeira fase. O Burro da Central tem que fazer a parte dele dentro de campo, mas também fica de olho nos concorrentes diretos pela vaga. E não são poucos.

Neste domingo, por exemplo, o Guarani, atual dono da quarta colocação, com 26 pontos, recebe a Portuguesa, outro time tradicional que está na briga. Atualmente, a Lusa está em nono lugar, com 22 pontos, um a menos do que o Taubaté.

Neste sábado, o time comandado pelo técnico Paulinho McLaren tem o Bragantino pela frente, o quinto colocado, às 19h, no Joaquinzão. Até o final da primeira fase, o Taubaté só terá times que estão na parte de cima pela frente: Rio Claro, São Caetano e Água Santa.

O Rio Claro, aliás, que está em terceiro lugar, com 27 pontos, tem parada dura no domingo. Visita o Juventus, na Rua Javari, e que também sonha com a vaga. Assim, o Burrão tenta fazer a parte dele e ainda ‘torce’ por tropeços dos rivais.