Burro faz contagem regressiva por estreia na Série A-2

Taubaté faz os últimos ajustes antes da estreia na competição estdual; com elenco recheado, Burro da Central estreia em casa, no dia 29



Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

Agora é contagem regressiva. Resta apenas uma semana para a estreia do Taubaté no Campeonato Paulista da Série A-2. No próximo domingo, dia 29, o Burro da Central recebe o Mogi Mirim, às 10h, no estádio do Joaquinzão.

O Burro da Central aposta no técnico Evaristo Piza, anunciado já em novembro do ano passado. E, até agora, o time já contratou 26 jogadores - o último deles foi o zagueiro Júnior Campos, anunciado pela diretoria na quinta-feira.

Jogadores conhecidos na divisão, como o volante Alan Mota, destaque do time no ano passado, e outros com passagens por grandes clubes brasileiros, como o atacante Léo Aro, campeão mundial de clubes da Fifa pelo Internacional de Porto Algre, em 2006.

Elite. O Taubaté não disputa a Série A-1 do Campeonato Paulista desde 1984. Agora, quer fazer tudo certo este ano para retornar em 2018. O novo presidente do clube, Waldir Attili Júnior, assumiu o clube no ano passado com a promessa de montar um time forte.

Ao menos no papel, o elenco condiz com o prometido. Resta agora saber se, dentro de campo, os comandados de Piza vão corresponder às expectativas do torcedor. O atacante Everton, por exemplo, que estava no Guarani e passou pelo futebol da Holanda, tem sido um dos principais destaques dos treinamentos do Burrão.

No jogo-treino contra o Atibaia, na semana passada, o atleta inclusive marcou um belo gol de voleio da entrada da área, quando a equipe venceu por 2a 1.

Série A-3. Outro time da região que estreia no próximo domingo é o São José do s Campos, mas no Campeonato Paulista da Série A-3. O Tigre do Vale aposta na experiência do técnico Paulo Campos para comandar o time que busca o seu primeiro acesso na história para a Série A-2.