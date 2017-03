Burro empata longe de casa e continua fora do G-4

Home

- 17:55

O Taubaté viajou para enfrentar a Votuporanguense e conquistou mais um ponto na busca pelo acesso. Fora de casa, o Burro da Central empatou em 2 a 2, com dois gols de Everton, e se mantém na briga pelo G-4.

O Alviazul entrou em campo na Arena Plínio Marin e esteve na frente por duas vezes, em dois lances de oportunismo do camisa 11 do Burro. Os donos da casa conseguiram marcar com Paulo Josué e Anderson Cavalo.

Com o resultado, o Burro alcançou os 20 pontos na tabela de classificação, e, por enquanto, apenas um ponto atrás do quarto colocado. O próximo desafio do Taubaté é na quinta-feira, quando recebe o GUarani, no Joaquinzão.

Primeiro tempo. O placar foi aberto pelo Burro logo aos 11 minutos. Cassinho fez jogada e abriu para Gabriel, que desafiou a zaga da Votuporanguense e cruzou rasteiro para Everton marcar o primeiro gol da partida.

Os donos da casa foram para cima, e assustaram com Douglas e Anderson Cavalo. O empate veio aos 24, quando Paulo Josué recebeu dentro da área e bateu para igualar o marcador. O restante do primeiro tempo foi bem equilibrado, e boas chances apenas no final: Cleber para o CAV e Caíque para o Burro, mas ambas finalizações para fora.



Segundo tempo. A partida voltou quente. Célio Gabriel salvou o Burro aos dois minutos, em grande defesa após cobrança de falta, e Cassinho também teve oportunidade de marcar. Mas, quem desempatou foi novamente Everton: jogada de Caíque e Tiago Tremonti, e o centroavante só teve o trabalho de balançar a rede.

Everton estava inspirado, e, aos 19, quase marcou um golaço em um lindo voleio de dentro da área. Os mandantes, no entanto, conseguiram igualar, aos 29, dessa vez com Anderson Cavalo, que aproveitou cruzamento na área.

O Alviazul brigou nos minutos finais para conseguir uma vitória fora de casa, mas não conseguiu marcar o terceiro. Mais um ponto na tabela e pensamento no jogo de quinta-feira, no Joaquinzão.