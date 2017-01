Burro e Tigre iniciam venda de ingressos para estreias

Home

- 06:36

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

O Taubaté entra em campo no próximo domingo, às 10h, contra o Mogi Mirim, no estádio Joaquinzão, pela abertura do Campeonato Paulista da Série A-2. Com um elenco que, ao menos no papel, se mostra competitivo, a expectativa da diretoria é de bom público na estreia.

Nesta semana, começaram as vendas de ingresso para a partida de abertura do torneio. Os preços foram fixados em R$ 30 (geral), R$ 40 (arquibancada social) e R$ 90 (arquibancada coberta). Estudantes credenciados, professores da rede pública e idosos têm direito a meia-entrada.

Além disso, o clube ainda tem o programa sócio-torcedor, que permite assistir a todos os jogos em casa na temporada, pagando uma anuidade. Os ingressos estão à venda na Sede Social do clube, assim como o programa. Os bilhetes para a partida de estreia são encontrados ainda na loja esportiva Zaz Traz, no centro da cidade, e na lanchonete Burguer Classic.

A diretoria do clube ainda não fez uma estimativa de quantos torcedores espera no estádio para a primeira partida do ano. Na Série A-2 de 2016, o Burro da Central levava em média 3.000 torcedores por partida, quando o time fez boa campanha e foi eliminado nas quartas de final pelo Barretos.

Série A-3. Quem também já começou a vender ingressos foi o São José dos Campos, que no domingo recebe o Monte Azul, às 16h, no estádio Martins Pereira, pela abertura do Campeonato Paulista da Série A-3. As vendas, porém, são feitas pela internet, através do site www.futebolcard.com.

As arquibancadas e setor visitante custam R$ 20. As cadeiras numeradas têm preço fixado de R$ 30. Também haverá venda no estádio, no próprio dia da partida.

Estudantes, aposentados e professores da rede pública têm direito à meia.