Burro é o único time da região a vencer na Copinha

Taubaté faz 1 a 0 no Operário e termina a rodada como o único time do Vale a conquistar uma vitória; Manthiqueira empata, enquanto Tigre do Vale e Guaratinguetá perdem

O Taubaté salvou o Vale do Paraíba na primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem, o Burrinho da Central foi o único time da região a vencer. No estádio Joaquinzão, onde sedia o grupo 17, venceu o Operário-MS por 1 a 0.

O gol foi marcado pelo meia Gabryel, aos 24min do primeiro tempo. O time comandado pelo técnico Sandrinho teve diversas outras chances para ampliar, mas não conseguiu concluir e ampliar o placar. Agora, a equipe volta a jogar amanhã, às 19h, contra o Pinheiro-MA, que ontem à noite perdeu para o Corinthians por goleada: 6 a 0.

Se vencer na segunda rodada, o time da região poderá garantir matematicamente a classificação para a segunda fase, já que os dois melhores avançam na chave. Assim, iria para o jogo de domingo, contra o Corinthians, às 17h, novamente no Joaquinzão, disputando apenas para ver quem ficaria com o primeiro lugar da chave.

Martins Pereira. O São José dos Campos estreou com derrota na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde de ontem, levou 2 a 1 contra o Mogi Mirim, no estádio Martins Pereira, na abertura do grupo 20. Agora, o time comandado pelo técnico Cléber Arildo volta a campo amanhã, novamente às 14h, desta vez contra o Aimoré-RS.

Nesta quarta, os joseenses saíram atrás do marcador com Galego, aos 29min do primeiro tempo. Mas o time da casa conseguiu reagir na etapa final e foi buscar a igualdade aos 14min, com gol de Cauan. Quando o segundo parecia mas próximo, os visitantes aproveitam o contra-ataque para desempatar a partida, aos 36min, com Gabriel.

No outro jogo do dia, o Internacional de Porto Alegre venceu o Aimoré por 2 a 0 e terminou o a rodada com a liderança da chave pelo saldo de gols. Assim, uma derrota na próxima rodada poderá eliminar matematicamente o time da região do torneio. No domingo, às 11h, o Tigre do Vale encerra a fase contra o Colorado.

Região. Em sua primeira participação na história da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Manthiqueira de Guaratinguetá estreou com empate por 4 a 4 contra o Itabaiana-SE, em uma partida cheia de alternativas, ontem, no estádio Dario Rodrigues Leite, pelo grupo 18.

Agora, o time que é comandado pela técnica da equipe principal, Nilmara Alves volta a jogar amanhã, às 14h, quando recebe o Boavista-RJ, com entrada gratuita. Ontem, Alan (2), Leonardo e Daniel fieram para o time da casa. Akistoshi (2), Neto e Michel fizeram para os visitantes

O Guaratinguetá, que manda seus jogos em Itararé, estreou também ontem pelo grupo 29. E, logo na primeira partida, perdeu par a o Estanciano-SE, por 4 a 2. Agora, o Tricolor do Vale volta a jogar amanhã, às 14h, contra o Juventude-RS.