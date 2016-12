Burro deixa boa impressão em primeiro teste

Home

- 06:31

Com 23 atletas contratados, Taubaté vence time da base, que também foi aprovado



Redação

Taubaté

Com 23 jogadores já anunciados pela diretoria, o Taubaté completou nesta sexta-feira as duas primeiras semanas de preparação para a Série A-2 do Campeonato Paulista.

Com cinco vagas restantes para a competição, que se inicia no dia 29 de janeiro, o Burro da Central quer avaliar com calma as condições do mercado e trazer, ao menos, três reforços para a equipe do técnico Evaristo Piza. As duas outras vagas podem ser completadas por jogadores oriundos das categorias de base do próprio alviazul.

Na sexta-feira, por exemplo, a equipe fez seu primeiro teste na pré-temporada, enfrentando, justamente, a equipe Sub20, comandada pelo ex-jogador Sandrinho e que se prepara para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A partida terminou em 2 a 1 para o time profissional, mas o time das categorias de base mostrou boas qualidades, e a comissão técnica pode aproveitar alguns garotos no elenco do time principal a partir da próxima temporada.

Teste. Em campo, o técnico Evaristo Piza mexeu bastante na equipe, que teve Maurício (Célio Gabriel, depois Yuri), Israel (Rafael Ferro), Edgar (Guilherme), Thales (Renan Dutra), e Rodrigo Soares (Pedro Henrique); Alan Mota (Nildo), Nildo (Rai Diego); Rychely (Rodrigo Soares), Cassinho (Rafael Rosa), Tiago Tremonti (Alisson); Caíque (Gabriel).

No primeiro tempo, o gol foi marcado por Cassinho, após bela troca de passes de Rychely e Rodrigo Soares na esquerda, com Caíque escorando para o meio-campista marcar. Depois, já na segunda etapa, Pedro Henrique marcou de pênalti para o time profissional, e, já no fim da partida, Erick, também de pênalti, descontou para o time Sub20.

O jogo-treino foi aprovado pelos dois treinadores, que, agora, seguem seu calendário: o Burrinho estreia na Copa São Paulo no próximo dia 4, contra o Operário-MS, enquanto o time profissional visa a estreia na Série A-2 no dia 29 de janeiro, contra o Mogi Mirim.

Meia se apresenta em janeiro

No teste desta última sexta-feira, apenas dois jogadores não foram aproveitados: o volante Alex Silva, liberado do treino para resolver questões particulares, e o meia Luciano, que se apresenta em janeiro.

De resto, o técnico Evaristo Piza teve à disposição os outros 21 jogadores já anunciados pela diretoria, inclusive os últimos contratados, como o zagueiro Renan Dutra e o lateral-direito Rafael Ferro.

Pensando em ainda três contratações para fortalecer o time, o Burro da Central tem prioridade em um centroavante, já que, por enquanto, apenas o atacante Caíque tem as características desejadas pela comissão.

Um meio-campista clássico também é desejado pela diretoria, que chegou a sondar o veterano Guaru, natural de Taubaté, para vestir a camisa alvi-azul na temporada que se aproxima. Ele já chegou a negociar com o clube em outras temporadas, mas o alto salário sempre dificultou a continuidade das negociações. Um zagueiro também está nos planos, já que, por enquanto, o elenco possui apenas quatro.