Burro comemora vitória na estreia, mas quer cautela na Série A-2

06:39

Boa atuação na estreia, contra o Mogi Mirim, agrada jogadores do Taubaté; time, porém, quer evitar a euforia para conseguir manter a regularidade no torneio



Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

Três pontos garantidos na primeira rodada, diante da torcida, e o que é mais importante: com uma atuação convincente dentro de campo. Este é o resumo da estreia do Taubaté no Campeonato Paulista da Série A-2, no último domingo. O Burro da Central fez 2 a 1 no Mogi Mirim, no estádio Joaquinzão e agradou a todos os que acompanharam a partida de manhã.

O time da região foi superior ao adversário durante a maior parte do tempo. Agora, o time comandado pelo técnico Evaristo Piza volta a jogar na quarta-feira, quando visita o Oeste de Itápolis, às 19h30, na Arena Barueri. O próximo adversário vem de derrota fora de casa para o Guarani, em Campinas, por 2 a 1, no último sábado.

Porém, apesar do bom começo, o discurso é de cautela entre os jogadores e comissão técnica. Para o meia Tiago Tremonti, por exemplo, cada partida tem que ser encarada como se fosse a última da temporada. “Todos estão de parabéns pelo resultado, pelos três pontos, por iniciar bem. É um campeonato muito difícil, sabemos que quarta é outra final. Temos 19 finais, e uma delas já foi”, afirmou o autor do primeiro gol do ano no Burrão.

Tremonti também elogiou a conduta da torcida que encarou o sol forte da manhã de domingo. “Temos que agradecer a Deus e parabenizar os torcedores, que não desistiram nunca da gente estiveram ao nosso lado”, disse o experiente jogador da equipe taubateana.

O atacante Caíque, que fez o gol salvador na etapa final, aos 33min, a boa vitória no domingo pode ser um diferencial mais para frente no torneio. “Nós batemos nessa tecla de largar bem, principalmente nos jogos dentro de casa, não perder ponto. Dessa vez conseguimos esse objetivo. O time jogou bem e ainda tem coisas a melhorar, mas foi apenas o primeiro jogo”, disse o atleta, também através da assessoria de imprensa do clube.

Disciplina. Ainda no jogo de domingo, o árbitro da partida aplicou quatro cartões amarelos em campo. Porém, todos eles foram para os atletas do Mogi Mirim. Os taubateanos ainda não foram punidos após a primeira rodada do torneio.