Burro comemora boa rodada e semana cheia para treinar

- 07:10

Fim de semana positivo deixa Taubaté na cola do G-4 novamente; Burro da Central terá semana livre antes de receber o lanterna Barbarense no próximo domingo

Marcos Eduardo Carvalho

Taubaté

O Taubaté parece viver uma gangorra dentro do Campeonato Paulista da Série A-2. Uma semana o time está lá em cima e, outra, está lá embaixo. Na atual, pelo menos, o Burro da Central está em alta. A vitória por 2 a 0 sobre o Velo Clube, fora de casa, no último sábado, em Rio Claro, foi fundamental em uma rodada altamente favorável ao time da região.

Com o triunfo sobre um adversário que está na zona de rebaixamento, o Taubaté chega ao sexto lugar na classificação geral, com 15 pontos, apenas um atrás do Penapolense, o último time entre os quatro que se classificam para as semifinais do torneio.

Para melhorar ainda mais a situação, o próximo jogo do Burrão será em casa, contra o União Barbarense, o lanterna do campeonato e que tem apenas uma vitória até agora. E, para finalizar o técnico Evaristo Piza ainda vai ter a semana inteira livre para treinamento e recuperação dos jogadores, já que o próximo duelo será apenas no domingo, às 10h, no estádio Joaquinzão.

Animado. O zagueiro Luis Felipe, que jogou improvisado na lateral-esquerda nas últimas partidas por conta das lesões de Pedro Henrique e Rodrigo Soares, prega respeito ao próximo adversário, mesmo sendo o time de pior campanha após nove rodadas. “Não vai ser fácil. Eles vêm de vitória e estão crescendo, vão se dedicar muito. A gente vai precisar ir bem concentrado, bem dedicado. A gente vai dar o melhor pra conseguir buscar a vitória e se possível entrar no G-4”, afirmou, através da assessoria de imprensa.

Sobre o resultado em Rio Claro, no sábado, o atleta também valorizou bastante. “A vitória foi importante porque temos o objetivo de buscar a classificação. Tivemos uma semana longe de casa, cansativa de viagens”, ressaltou.