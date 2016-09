Brasília e São Paulo sem TV

Home

Flávio Ricco



Sob pressão das empresas de telefonia foi determinado que o desligamento do sistema analógico em Brasília, doa a quem doer. Isso ocorrerá no dia 26 de outubro, apesar de levantamentos recentes indicarem que apenas 74% dos aparelhos estão habilitados para receber o sinal digital, longe dos 93% estabelecidos como mínimo exigido.



A medida só nos leva a constatar a insensibilidade de algumas autoridades, que insistem em fazer prevalecer suas vontades na base da canetada. Num momento como o de agora, com a economia de ponta cabeça e o desemprego atingindo cerca de 12 milhões de brasileiros, se ameaça impor ao cidadão comum mais essa penalidade: a de retirar a sua única diversão gratuita que é a televisão aberta.



Vindo-se a confirmar, como parece que vai se confirmar, essa ameaça sobre Brasília, será, sem dúvida, a primeira grande medida impopular do Governo Temer. Os programas de entrega do kit gratuito não atendem as necessidades, e não há quem esteja disposto a trocar o arroz e feijão por um novo televisor ou conversor.