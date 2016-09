Brasileiro é o primeiro não europeu a celebrar união gay na Itália

Home

Na manhã desta sexta-feira (9) foi celebrada em Pisa, na região da Toscana, a primeira união civil gay na Itália envolvendo um cidadão de fora da União Europeia. As informações são da Agência Ansa.



Com um visto de turista, o brasileiro Fernando oficializou sua relação com o italiano Francesco, com quem namorava havia anos.



Fernando já tinha tentado regularizar sua situação no país em diversas ocasiões, mas sem sucesso. Agora ele poderá obter a permissão de estadia e ficar legalmente em território italiano.



No início de agosto, o brasileiro Fábio, de 35 anos, havia oficializado sua união civil com Giorgio, 46, também na Toscana, mas como Fábio tem dupla cidadania, Fernando é o primeiro cidadão de fora da União Europeia a se beneficiar da recente mudança na legislação italiana.



O projeto de lei que estende aos homossexuais o direito à união civil foi aprovado em maio passado, após meses de discussões no Parlamento italiano. No entanto, os gays continuam proibidos de adotar crianças no país.