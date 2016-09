Secretário de Estado norte-americano parabeniza Brasil pelo Dia da Independência

Brasil

ABr/Brasília



O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, enviou mensagem de parabéns ao Brasil pelo Dia da Independência. Na mesma mensagem, Kerry também parabeniza os brasileiros pelo "estrondoso sucesso dos Jogos Olímpicos" e deseja que os Jogos Paralímpicos "sejam igualmente um grande sucesso".



Na mensagem, Kerry disse que há apenas um mês teve "a honra e o privilégio" de visitar o Brasil como chefe da delegação dos Estados Unidos na Rio 2016.



"Minha visita ao Brasil também serviu para lembrar a longa parceria natural desfrutada por nossos países. Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil e hoje damos continuidade à nossa sólida agenda em assuntos vitais como o desenvolvimento econômico sustentável, controle da mudança climática e aprofundamento do respeito ao Estado de direito."



Segundo Kerry, como são as duas maiores democracias do Hemisfério Ocidental, os dois países partilham crescentes vínculos. "Sabemos que, quando desafios surgem, cada um de nós fica mais forte quando conseguimos trabalhar em conjunto", disse.