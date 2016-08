Polícia do Rio investiga morte de quatro pessoas na Barra da Tijuca

Brasil

- 11:21

Vinícius Lisboa

ABr/Rio de Janeiro



A Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte de quatro pessoas em um condomínio na Barra da Tijuca, no início da manhã de hoje (29).



O corpo de uma mulher, identificada pelo Corpo de Bombeiros como Laís K., de 48 anos, foi encontrado dentro de um apartamento no 18º andar. Na área externa do prédio, foram recolhidos os corpos de Nabor Oliveira, de 43 anos, e de duas crianças, de 10 e 6 anos.



O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta de 6h40 para atender ao caso, e a Polícia Militar também foi acionada. Em nota, a PM afirma que foi chamada "em razão de homicídios" e que isolou a área para a chegada da perícia da Polícia Civil.



Nenhum dos três órgãos confirmou se os quatro mortos são da mesma família, mas a Polícia Civil deve divulgar mais informações sobre o caso ao longo do dia.