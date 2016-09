Banda Rastapé é destaque em bar de São José

Brasil

- 16:19

Daniela Santos

São José dos Campos



Que tal dar uma animada e curtir o friozinho que está fazendo ouvindo um forró?



Para aqueles que se identificam com o ritmo, um bar de São José dos Campos promoverá, todas às terças-feiras do mês de setembro, o 3º festival de forró e, na noite desta terça-feira (6), a atração será a banda paraibana Rastapé.



Com um estilo regional e contemporâneo, o grupo é um dos mais respeitados do país neste ramo.



A banda tem 17 anos de carreira e possui seis álbuns lançados. Dentre as participações especiais, estão cantores renomados como Alcione, Fafá de Belém e Zé Ramalho.



A apresentação acontecerá no “O Funil Bar”, localizado na avenida Adhemar de Barros, 1467, no Jardim Maringá.



Abaixo, confira a programação até o fim do mês:



Terça-feira – 13 de setembro



Banda Bafafá



Terça-feira – 20 de setembro



Mestrinho



Terça-feira 27 de setembro



Forró de Mesa e Tato Falamansa