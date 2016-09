Acidente causa engavetamento na Via Dutra em São José

Brasil

- 10:43

Daniela Santos

São José dos Campos



Um acidente envolvendo três caminhões e um veículo ocasionou um engavetamento na manhã desta terça-feira (6) na Via Dutra, no trecho de São José dos Campos.



O incidente ocorreu por volta das 6h30 no Km 154 sentido Rio de Janeiro/São Paulo. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), não houve vítimas no acidente.



A CCR Nova Dutra, concessionária que administra a via, informou que por conta da curiosidade houve 1 Km de congestionamento sentido capital paulista.