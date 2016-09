Brasil Game Show reúne fãs de games em São Paulo

Home

- 22:49

Evento apresenta as novidades no setor de jogos; público poderá testar as novidades

Redação

São Paulo

Segue até esta segunda (5), em São Paulo a BGS (Brasil Game Show), maior feira de jogos da América Latina, onde interessados poderá conhecer --e testar-- lançamentos mais recentes do setor de games. Depois de quatro anos no Expo Center Norte, a feira ganhou endereço novo: o pavilhão da São Paulo Expo, na zona sul da capital paulista.

Para este ano, a principal atração são os óculos de realidade virtual PlayStation VR, do PS4, que poderão ser testados em vários jogos. O óculos previsto para outubro nos Estados Unidos e vai custar US$399 (cerca de R$ 1.396,50).

As empresas Sony e Microsoft prometem dividir as atenções dos visitantes. As concorrentes trarão jogos de destaque, como “Dead Rising 4”, “Gears of War 4”, “Forza Horizon 3” e “ReCore”, do Xbox One e “Horizon Zero Dawn”, “The Last Guardian”, “Gran Turismo Sport”, do PlayStation 4. Ou seja, títulos que foram apresentados durante a E3 (Electronic Entertainment Expo), de Los Angeles, deste ano, poderão ser jogados pelos visitantes.

Ainda será possível ver de perto “For Honor”, Steep”, “Resident Evil 7”, “Batman Arkham VR”, “Fifa 17” e “Just Dance 2017”, “Ghost Recon: Wildlands”, “Forza Horizon 3”, “Watch Dogs 2” e “Detroit Become Human”, entre outros. Entre os games já lançados mas que estarão a disposição estão: “Uncharted 4: A Thief’s End”, “Minecraft”, “Street Fighter V” e “No Man’s Sky”.

Quem é fã dos produtores de conteúdo do YouTube poderá ver seus ídolos de perto. Os gamers Eduardo Benvenuti (“BRKsEDU”), Leon (“Coisa de Nerd”) estão entre os convidados.

eSports. Também será possível acompanhar alguns torneios de jogos eletrônicos: game mobile “Clash Royale”, no sábado; “Counter-Strike: Global Offensive”, no domingo, e “Dota 2”, na segunda-feira.

No Brasil Game Jam, desenvolvedores de jogos amadores poderão criar seus próprios jogos em até 48 horas e entregar para o público do evento testar as produções.

Quem quiser conhecer um pouco da história dos consoles poderá visitar a exposição “A Evolução do Videogame”, que mostra a evolução dos aparelhos desde a primeira geração com o Odyssey 300 até os modelos mais atuais. Quem gosta de se fantasiar, prepare a roupa para a Cosplay Zone, com direito a concurso com prêmios pela melhor caracterização.

Independentes ganham espaço

Os estúdios independentes de criação de jogos eletrônicos ganharam um espaço mais generoso na BGS (Brasil Game Show) desde ano, considerada a principal feira de vídeogames da América Latina e a segunda maior do mundo em área utilizada.

O evento começou no último dia 1º e será realizado até segunda-feira, no centro de convenções São PauloExpo, na capital paulista.

O Pavilhão Indie, destinado aos desenvolvedores que contam apenas com recursos próprios para transformarem suas ideias em projetos reais, cresceu e tem 72 estandes, o dobro de 2015, quando contou com 36. “Como principal feira do setor é nosso papel fomentar o mercado nacional de desenvolvimento de jogos e apoiar iniciativas com grande potencial”, disse Marcelo Tavares, idealizador e CEO da BGS.

Crescimento. Segundo ele, existem cada vez mais empresas produzindo jogos no Brasil, em alto nível. “Os estúdios independentes brasileiros evoluíram bastante e muitos não deixam nada a desejar em relação aos estrangeiros. Na BGS, eles têm a oportunidade tanto de mostrar suas produções para o público gamer como para trocar experiências com outros indies e apresentar seu trabalho para a indústria, de modo geral”.