Brasil diz em Genebra que desarmamento nuclear é prioridade para tratado global

18:37

Agência Brasil

Brasília



O governo brasileiro afirmou nesta quarta-feira (15) que o desarmamento nuclear continua sendo a mais alta prioridade entre as questões centrais da Conferência sobre Desarmamento da ONU, que está sendo realizada em Genebra, na Suíça. Segundo a embaixadora Maria Nazareth Farani Azevêdo, representante do Brasil no evento, um tratado de proibição juridicamente vinculativo vai servir como ponto de partida para a eliminação real das armas nucleares. As informações são da ONU News.



A embaixadora brasileira disse que o desarmamento é essencial para o fortalecimento da paz e da segurança internacionais, para a prevenção de uma guerra atômica e ainda para o desenvolvimento social e econômico. Participaram também da reunião em Genebra representantes, da China, de Israel, da Nova Zelândia, do Paquistão, da Rússia e da Síria.



Maria Nazareth declarou que o Brasil está muito preocupado com o impasse que tem evitado a adoção e a implementação do programa de trabalho do desarmamento desde 1996. Ela disse que as armas nucleares representam o único “fator antropogênico” que pode destruir instantaneamente a humanidade e mudar de forma irreversível o planeta.



A embaixadora explicou que nos últimos anos o Brasil tem participado ativamente de iniciativas humanitárias que levaram à convocação da Conferência da ONU para negociar o tratado de proibição de armas nucleares. E frisou que o Brasil encorajou a decisão da conferência de criar um grupo de trabalho para discutir os próximos passos na área.