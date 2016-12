'Bons Velhinhos' anônimos que mantêm vivo o espírito de Natal

Home

Doando presentes ou pedindo paz, grupos de policiais, escritores e outros profissionais fazem papel de Papai Noel no Vale

Xandu Alves

São José dos Campos

A rotina é de encarar bandidos. No final do ano, porém, eles mudam um pouco a história e têm o seu momento Papai Noel. Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de São José aproveitam o Natal para levar alegria e esperança a crianças carentes, especialmente em locais onde criminosos incentivam os pequenos a odiar a polícia e os policiais.

“A ideia foi fazer a criança ter uma visão diferente da polícia, de que não somos ruins para eles. É mostrar que estamos ajudando o ano todo”, disse o investigador Alexandre Silva. “Os criminosos incentivam as crianças a odiar os policiais. Isso é uma troca de valores. Procuramos mudar isso com o nosso trabalho.”

Desde o ano passado, eles arrecadam brinquedos para distribuir às crianças. Foram 810 neste ano, o dobro de 2015. E Silva acha que baterão o recorde em 2017: “Vamos passar de 1.000”.

Letras. Natal é época propícia para doar um pouco de talento em nome de objetivos elevados, como paz, amor e esperança. Com crises, guerras e atos de intolerância e violência, o ano vai terminando com ações bem diferentes na região.

Em São José, um grupo de 12 escritores resolveu dar um presente especial de Natal. Cada um escreveu cartas nas quais pede pela paz e incentiva o leitor a fazer o mesmo. Batizado de Litheratrupe, o grupo fez mais de 600 cartas.

Cada mensagem é assinada com o nome do grupo, e não de quem escreveu. E as cartas foram entregues entre a noite da última terça-feira e a madrugada de quarta. Eles saíram às ruas de bairros da região central, sul e leste de São José, de casas ricas e pobres, e foram deixando as cartas em residências escolhidas a esmo. Ninguém sabe quem as recebeu.

“Não esperamos retorno e nem sabemos quem recebe a carta. O que importa é que a mensagem siga em frente”, conta a escritora Rita Elisa Seda, 56 anos. “A identidade de cada um não importa, mas sim a do grupo”.

Neste ano, Rita conta que o grupo levou um Papai Noel junto que, mesmo de madrugada, alegrou muitas crianças. “Ele tocava o sino depois que deixávamos as cartas e as crianças saíam para vê-lo. Foi emocionante”.

Rosa. A van rosa de transporte escolar virou palco de uma festa de Natal. Tatiane Fartir, a Thia Taty, resolveu fazer não uma, mas duas festas para entregar brinquedos em São José com sua van toda rosa. Foram distribuídos 600 presentes com a presença da Mamãe Noel e da Thia Taty.