Bombeiros seguem na busca por corpo de instrutor em Natividade da Serra

15:37

Daniela Santos

Taubaté



Equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros continuam na busca pelo corpo do instrutor de rafting de 27 anos que desapareceu na tarde da última sexta-feira (5), em Natividade da Serra.



De acordo com a companhia, eles contam com o apoio de cinco botes, dois caiaques e 18 guias nos trabalhos que acontecem no Rio Paraibuna. O rio está com o volume acima da média por conta das chuvas dos últimos dias, segundo os Bombeiros.



Acidente. Uma outra vítima teve o corpo encontrado na sexta-feira (3). Ele foi vítima de afogamento e foi sepultado neste sábado (4).