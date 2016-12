Bombeiros realizam parto de menino em Cruzeiro

Home

Agentes do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro realizaram um parto, na tarde desta quarta-feira. De acordo com informações da corporação, uma gestante teria solicitado socorro no posto, após entrar em trabalho de parto. O caso aconteceu por volta das 15h30.

"Havia uma mulher no volante, a gestante e o irmão dela. O bebê estava praticamente nascendo. Não tinha como encaminhá-la ao hospital, senão podiamos colocar em risco a integridade da mãe e do bebê", disse o agente Ivano de Lima.



Sem tempo hábil para transportá-la ao Pronto Socorro, o parto foi realizado no próprio quartel da corporação: um menino nasceu nos braços dos bombeiros. O parto aconteceu no banco traseiro do veículo, e durou aproximadamente 20 minutos. A mãe da criança passa bem, assim como o filho, e foram encaminhados para a Santa Casa da cidade.