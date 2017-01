Bombeiros checam suposto afogamento no córrego do Vidoca, em São José

Home

Daniela Santos

São José dos Campos



O Corpo de Bombeiros está averiguando a suspeita de um afogamento no córrego do Vidoca, na região oeste de São José dos Campos, no fim da tarde desta quarta-feira (11).



De acordo com uma testemunha que conversou com O VALE, um homem sem camisa e com bermuda preta estava na beirada do córrego quando pulou do local.



“Foi por volta das 16h15. A chuva já tinha amenizado, mas o córrego estava bem cheio. Ele pulou como se fosse mergulhar. Eu até comentava com uma colega sobre o perigo de ele estar tão próximo à água, quando de repente, ele pulou”, contou.