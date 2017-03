Bolsa Família sofre queda na RMVale, apesar da alta no desemprego

Home

- 14:00

Número de famílias beneficiadas pelo programa na região vem diminuindo sistematicamente no Vale desde 2013, mesmo com a crise no emprego. Governo federal diz que há um maior controle no programa

Xandu Alves

São José dos Campos

Mesmo com o desemprego em alta na Região Metropolitana do Vale do Paraíba, o número de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família vem caindo desde 2013, com retração mais acentuada a partir de 2015.

Além de não acompanhar a crise econômica, que deixa famílias sem uma renda regular, o programa do governo federal vem diminuindo a quantidade de beneficiados, mesmo com mais desempregados na região.

Foram 960 famílias a menos na região entre os que recebem o dinheiro mensalmente do governo na comparação de fevereiro de 2017 com dezembro de 2015, queda de 1,13%. Trata-se de uma cidade de Aparecida inteira que deixou de ser atendida. Ao todo, o governo transferiu dinheiro para 83.751 famílias em fevereiro deste ano, contra 84.711 em 2015.

Entre 2013 e este ano, a queda foi de 0,79%, diminuindo de 84.417 famílias beneficiadas para 83.751, 666 a menos --mesmo número de beneficiados no município de Igaratá.

Em período semelhante, o saldo do emprego na região registrou fechamento de 18.501 vagas em todos os setores da economia. Em 2013, ao contrário, a região encerrou o ano com 4.711 pessoas a mais no mercado de trabalho. O número de admissões caiu de 256.915 para 174.655, entre 2013 e o ano passado, uma queda de 32%.

Repasses. Controlado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, o Bolsa Família custa R$ 2,4 bilhões ao mês para o governo federal. No país, o valor médio pago é de R$ 182 por família. No Vale, com R$ 27,6 milhões transferidos em janeiro e fevereiro deste ano, o valor foi de $ 165,15. A quantia varia, entre outros fatores, conforme a renda da casa e o número de dependentes.

A doméstica Julia Lemos, 34 anos, vai procurar a Prefeitura de Guaratinguetá para inscrever-se no Bolsa Família. O marido dela está desempregado há seis meses e a família sobrevive com R$ 960, dinheiro que vem do trabalho dela como diarista. O casal tem dois filhos. “O Bolsa seria um ótimo complemento”, disse.

Ministério vê mais ‘controle’ e ‘focalização’

O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário informou, em nota, que o programa Bolsa Família ‘melhorou os mecanismos de controle’ e ‘aumentou a focalização’, o que explica as mudanças na quantidade de famílias beneficiadas. Para o governo, o maior controle garante que ‘os benefícios cheguem a quem realmente precisa’, reduzindo a quantidade de irregularidades.

No Vale do Paraíba, o número de famílias beneficiadas caiu 1,13% desde 2015, diminuindo de 84.711 para 83.751, em fevereiro deste ano. Em outubro passado, segundo o Ministério, foi realizado o maior pente-fino da história do programa, que ‘aumentou as bases de dados para batimento de informações e a frequência dessas checagens’. “O procedimento desligou 1,1 milhão de famílias em todo o país, para dar lugar às que estavam na fila de espera”, informou a pasta.

É o governo quem faz desligamentos e inserções na Bolsa, baseado no Cadastro Único, feito pelas prefeituras.