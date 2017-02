Boêmios da Estiva conquista o bicampeonato do Carnaval de Taubaté

Home

- 17:13

Redação

Taubaté

A escola de samba Boêmios da Estiva é bicampeã do Carnaval de Taubaté.

Com o enredo “Que a paz esteja convosco”, criticando a corrupção no país, a agremiação alcançou 199,1 pontos, de 200 possíveis, e ficou com o título do Grupo Especial.

Os desfiles na Avenida do Povo ocorreram na noite de sábado e na madrugada de domingo. A apuração foi realizada nesta segunda-feira. Em segundo lugar, com 198,8 pontos, ficou a Unidos do Parque Aeroporto, que levou o maracatu para a avenida.

A agremiação Império Central da Mocidade Alegre ficou na terceira colocação, com 198,3 pontos. Com 198 pontos, a Acadêmicos do Santa Fé ficou na quarta colocação e foi rebaixada para o Grupo de Acesso em 2018.

Quem subiu para o Grupo Especial foi a Império e Boêmios do Morro, com 98,5 pontos. Única a desfilar no grupo, a escola não enfrentou concorrentes.