Bloco do Barbosa agitará o Pré-Carnaval de Pinda

Neste sábado (18), o Bloco do Barbosa está de volta a Pindamonhangaba e será a atração do Pré-Carnaval em Moreira César. Neste ano, o bloco estará em novo trajeto: a avenida Adhemar César Ribeiro, mais conhecida como a Avenida do Zito. A concentração será às 15 horas, próxima à rotatória do Guardião de Moreira César.



Durante o trajeto, o bloco luizense promete levar muita alegria para os foliões que deverão lotar o percurso ao som da famosa marchinha.



As pessoas que forem prestigiar o evento podem aproveitar para fazer a doação de 1 kg de alimento não-perecível nos postos de arrecadação também do Pré-Carnaval, colaborando para o Carnaval Solidário 2017. As doações serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade do município, que fará o repasse para as instituições assistenciais cadastradas.