Biólogo vai receber R$ 13 mil sem licitação da prefeitura de São José

O governo Felicio Ramuth (PSDB) contratou, sem licitação, um profissional para desenvolver ações de preservação de uma espécie de sagui existente apenas em São José dos Campos e ameaçada de extinção. O biólogo Wagner Rafael Lacerda vai receber R$ 13.671 pelo trabalho com prazo de 50 dias.

A espécie Callithrix aurita costuma ser encontrada em duas áreas da cidade: no Parque Natural Augusto Ruschi e na Bacia do Lambari. A contratação foi definida ainda no ano passado. O valor a ser pago ao profissional sairá do Fundo Municipal de Meio Ambiente. “O biólogo está sendo contratado para desenvolver ações de conservação do Callithrix aurita, espécie de sagui que está na lista de ameaçados de extinção”, disse o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade, Marcelo Manara.

Critério. A escolha pelo biólogo, segundo Manara, aconteceu devido à vivência do profissional no Parque Augusto Ruschi. “Uma das questões, determinante para a contratação, é que o biólogo tem que estar ambientado na região”, concluiu.