'Big Fone' do Big Brother Brasil é atração em shopping de São José

- 12:30

Daniela Santos

São José dos Campos



O público que estiver passando por um shopping da região central de São José dos Campos poderá ter uma surpresa vantajosa nos próximos dias.



Entre os dias 9 e 12 de fevereiro e nas datas de 18 e 19 deste mês, o ‘Big Fone’ dará as caras no centro de compras. Ao todo, serão mais de 120 prêmios distribuídos para aqueles que atenderem o telefone e cumprir os pedidos da ‘voz misteriosa’.



De acordo com a gerente de marketing do estabelecimento, Giselle Barros, a ideia é proporcionar diversão aos clientes.



“Os clientes mais sortudos que conseguirem atender ao telefone poderão ganhar uma infinidade de presentes bacanas! Queremos proporcionar, acima de tudo, a diversão para nosso público”, contou.



Não há horário estipulado. O ‘Big Fone’ poderá tocar a qualquer momento. O Centervale Shopping fica localizado na avenida Deputado Benedito Matarazzo, 9403, no Jardim Oswaldo Cruz.