Big Donkeys garante título da divisão no Campeonato Paulista

Home

- 19:42

Caíque Toledo

Taubaté

Mesmo depois de sofrer uma reformulação e perder alguns de seus principais jogadores, o Taubaté Big Donkeys segue soberano entre as equipes do Vale do Paraíba no Campeonato Paulista de Futebol Americano da categoria flag.



Neste final de semana, os Donkeys venceram o UFABC Green Reapers, por 30 a 18, e garantiram o título da divisão leste do Metropolis Bowl, com cinco vitórias em seis jogos. O Cruzeiro Guardians ainda pode empatar no número de triunfos, mas o confronto direto é o primeiro critério de desempate, e o duelo foi vencido pelos taubateanos por 26 a 0, na estreia do campeonato. São José Jets e Guaratinguetá Withe Cranes completam a divisão.



Com o triunfo, o Taubaté ainda garantiu a segunda colocação geral da temporada regular da competição, e já está classificado para as semifinais da conferência metropolitana da categoria. Agora, espera a última rodada da primeira fase e os primeiros jogos dos playoffs para saber seu adversário na briga pelo título.



Histórico. Nas últimas temporadas, o Big Donkeys cumpriu o favoritismo e chegou às decisões da conferência caipira, mas não conseguiu o título. Agora, o time disputa a conferência metropolitana, e quer ir em busca de vencer sua chave para, depois, disputar o título paulista.

O time sofreu uma reformulação na atual temporada, mas se manteve forte e garantiu a conquista da divisão. "Foi uma primeira fase com muitas dificuldades e sacrifícios, mas que provou ainda mais do que somos capazes. Agora é foco e treino. Apesar da boa colocação, tem muita coisa pela frente", afirmou o safety Renan César Tomy.

"Agora é um novo campeonato. Precisamos nos manter firme na disputa do título. Com os pés no chão, união e comprometimento temos muitas chances de trazer esse troféu inédito pra cidade", disse o camisa 99.