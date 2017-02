Bicho preguiça é encontrado às margens da Dutra em Santa Isabel

Home

Um bicho preguiça foi encontrado às margens da via Dutra, na altuta da cidade de Santa Isabel, na tarde desta terça-feira (31).



O animal foi recolhido pelo usuário que o entregou para a equipe do SOS Usuário na Sede da CCR NovaDutra. Os órgãos responsáveis foram informados sobre o animal, que orientaram a equipe da Concessionária a devolver o animal para o seu habitat natural.



Em 2016, 38 animais silvestres foram capturados ao longo da via Dutra, 375% a mais do que em 2015, quando houve captura de oito animais. Além de realizar o resgate, a CCR NovaDutra tem apoiado as ações da Polícia Rodoviária Federal, a fim de evitar a invasão de animais na pista.