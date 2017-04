Bernardo: Odila é melhor que os 'vagabundos' da prefeitura

Home

- 09:56

Ex-prefeito diz que esposa não errou, porque lei não obriga pagamento da licença-prêmio atrasada em ordem cronológica

Julio Codazzi

Editor-Executivo

Pai do atual prefeito de Taubaté, Ortiz Junior (PSDB), o ex-prefeito José Bernardo Ortiz (PSDB) diz que a esposa, Odila Sanches, não errou ao receber a licença-prêmio na frente de pelo menos 1.308 servidores que fizeram o pedido antes dela.

Para Bernardo, a decisão de seguir ordem cronológica não tem base legal. Caberia ao prefeito, na visão dele, escolher quem receberia antes. “Melhor funcionária” da prefeitura, a esposa merecia ser agraciada.

Já a maioria dos servidores que pediram o pagamento antes, classificados por ele como “vagabundos”, não deveriam receber o dinheiro, e sim três meses de folga.

Bernardo afirmou ainda que a esposa decidiu antecipar o recebimento para pagar despesas de tratamentos de saúde. Localizado por acaso pela reportagem em frente ao Palácio do Bom Conselho, ele concedeu entrevista ao jornal nessa quinta-feira.

Confira abaixo os principais trechos.

Qual a opinião do senhor sobre o caso da Odila?

A minha esposa é melhor funcionária do que 50% desses vagabundos que tem aí dentro. Ela pegou a cidade de Taubaté falida depois de um governo corrupto, de um prefeito que pegou 34 anos de cadeia. E ela arrumou isso.

Agora, ela tem que pagar escola de duas filhas, tem uma mãe que teve infecção hospitalar numa operação que fez. Ela precisou gastar dinheiro nisso tudo. E tem problema de saúde também, de coluna, uma série de coisas. Então é natural que ela tenha necessidade.

Então foi por uma questão de saúde que ela apressou o recebimento do dinheiro?

Sim, precisou de especialistas em São Paulo.

Ela mesma, a Odila?

A Odila mesmo. Mas a mãe dela morreu aqui em Taubaté. Ela teve que trazer de São Paulo uma médica especializada em antibióticos, porque ela pegou uma infecção hospitalar e passou três meses no hospital morrendo, a mãe dela. Agora, a licença-prêmio dela venceu em 2015, não é como disseram aí que foi em janeiro. Em janeiro foi quando ela entrou com o processo.

O que é licença-prêmio? É um prêmio. Prêmio é meritocracia. Você vai dar preferência para quem é melhor funcionário. Você não pode comparar uma funcionária que tem um montão de cursos, de aperfeiçoamento. A Odila é a melhor contadora pública que existe nesse Vale do Paraíba.

Mas o fato de ser ela quem define quem irá receber não torna estranho ela se escolher, na frente dos outros?

Ela precisou. Por que ela tem que ter menos direito que os outros? O funcionário que não tem pós-graduação nenhuma, que não se aperfeiçoou, que não queimou pestana para melhorar, você acha que ele tem direito de passar na frente dela?

Tem pelo menos 1.300 servidores na frente dela na fila. O senhor acha que eles não precisam da licença-prêmio?

Não é fila nenhuma. Essa fila foi uma besteira que foi inventada. No meu tempo não tinha fila, não há lei nenhuma dizendo que tem que ter fila. O que o funcionário tem \[direito\] é tirar licença-prêmio e ficar três meses em casa. O pagamento em pecúnia é uma opção que o governo tem, para pagar quem merece mais. Agora, está estabelecido que ela vai devolver. Sei lá como ela vai devolver, porque ela tem dívidas que precisou suprir.

Ela não tem mais o dinheiro?

Acredito que ela não tenha mais. Ela vai dividir, pagar com o salário dela e pronto. Mas é uma injustiça muito grande, do serviço público, igualar o bom funcionário com o ruim, nenhuma empresa faz isso. Igualou todo mundo. Resultado: o sujeito que não tem capacidade para subir pelo trabalho, ele vai fazer corrupção. Então, o serviço público brasileiro é um ninho de corrupção.

Agora, não é corrupção ela [Odila] ter o pagamento de uma licença-prêmio em pecúnia a que ela tem direito. Primeiro, porque já completou o período. E segundo, porque ela é melhor do que os outros. Eu não estou falando isso como marido. Porque, por mim, eu achava muito melhor que ela se aposentasse e ficasse em casa comigo. Ela tem 30 anos de prefeitura, mas tem 53 anos de idade, então ela quer trabalhar. Mas ela tem problemas de saúde, tem problema de coluna.

No serviço público, O maior índice de licença [por problema de saúde] é do professor. Porque tem uma dorzinha aqui [diz, com a mão nas costas] e pede licença, porque não quer trabalhar. Aquela lombalgia é uma maneira de realizar a vagabundagem.

O que nós estamos fazendo no serviço público brasileiro é a vantagem dada ao sujeito ruim, ao vagabundo. Esse não tem que receber licença-prêmio em pecúnia. Quem tem que receber licença-prêmio em pecúnia é o funcionário bom. O outro, vai para casa. É vagabundo, vai mesmo ficar três meses em casa.

Seu filho afirmou que Odila errou e vai devolver o dinheiro. O senhor acha que ela errou?

Não, acho que não errou.

O senhor acha, então, que seu filho errou ao pedir que ela devolva o dinheiro?

Não. É um ponto de vista dele, ele faz o que acha que deve fazer.

E o que a Odila disse?

Ela disse: ‘Olha, eu fiz porque precisava disso, eu tenho direito’.

Essa é uma licença-prêmio lá de trás. Não é a última licença-prêmio dela. Todo mundo está atrasado, o \[ex-prefeito Roberto\] Peixoto não pagou a licença-prêmio de ninguém, e ficou esse atraso todo. Eu pagava, seletivamente. </MC><MC>Eu pagava o cara que era muito bom, que tinha um espírito de liderança muito bom, que tinha cursos feitos de aperfeiçoamento na atividade dele, ou então aquele que estava com dívida para comprar casa. Outra coisa: quando tem uma doença. Ou então para pagar escola de filhos.

O senhor disse que a decisão de pagar ou não passa pelo prefeito. Como viu seu filho negar saber que a Odila havia recebido?

Não passou por ele.

O senhor mesmo disse que passava pelo senhor, e cabe ao prefeito assinar.

Não, pode ser o secretário, que é a própria Odila.

E mesmo assim não vê erro na atitude dela?

Não, era uma dívida que ela tinha. Você acha, então, que o sujeito, porque ocupa um cargo, tem que ser injustiçado?

Eu acho que não tem nada de desonesto. Pode ser imprudente o que ela fez. Mas imprudente porque tem uma porção de jornalistas que não entendem nada de administração pública, e não entendem de uma coisa que é prioritária, que (sem ela) o serviço público no Brasil nunca vai melhorar: é a meritocracia. <CP8><SC190,108>