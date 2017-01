Beneficiários do Bolsa Família tem frequência escolar abaixo da média na região

Home

- 10:06

Levantamento do governo federal mostra qual a média de presença de alunos de famílias beneficiadas por programa de transferência de renda. No Vale do Paraíba, 28 das 39 cidades ficam abaixo da média nacional

Caíque Toledo

São José dos Campos

Vinte e oito das 39 cidades da RMVale estão com ‘nota’ abaixo da média nacional de frequência escolar estabelecida pelo governo federal para os beneficiários do programa Bolsa Família.

De acordo com o levantamento do Ministério do Desenvolvimento Social, mais de 95% das crianças das famílias beneficiadas pelo programa, acompanhadas pela pesquisa, conseguiram cumprir a frequência escolar exigida.

O governo exige o cumprimento de 85% da carga horária para estudantes com idade entre 6 a 15 anos e 75% de com 16 e 17 anos. Os dados são de outubro e novembro. Na região, as maiores cidades estão abaixo da média nacional: São José dos Campos, por exemplo, tem 88,4% dos jovens acompanhados cumprem a frequência exigida. Em Taubaté são 88,52% e, em Jacareí, 87,74.

As únicas cidades que têm uma taxa superior a 95% são Arapeí, Cachoeira Paulista, Cunha, Igaratá, Lagoinha, Lavrinhas, Piquete, Santo Antonio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e Ubatuba. A melhor média da região é Ubatuba (99,9%), e a menor é de Jambeiro (74,7%).

Benefício. Segundo o governo federal, manter os filhos na escola faz parte das obrigações do Bolsa Família -- existem compromissos firmados pelas família das beneficiadas e pelo poder público, em Educação e Saúde.

"A condicionalidade é um reforço a um direito das famílias, que é o acesso a serviços sociais, como a educação. Uma criança que frequenta as aulas terá um melhor desenvolvimento e contribuirá para quebrar o ciclo intergeracional da pobreza”, afirma a diretora-substituta de Condicionalidades do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Iara Viana.

Saúde. Na área da saúde, por exemplo, o governo exige que as famílias mantenham em dia o calendário de vacinação das crianças, além de terem fre-quência no posto de saúde para ter o crescimento monitorado, e que as gestantes façam o exame de pré-natal.

Bolsa tem 16 milhões de estudantes

Ao todo, 16.059.461 estudantes integram as famílias beneficiadas pelo Bolsa Família no Brasil. O governo destacou que 14.794.842 deles são monitorados pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Destes, 95,7% cumprem a condicionalidade de frequência escolar exigida pela União.

No Estado de São Paulo, a média geral é de 88,77%: Campos do Jordão, Jacareí, Jambeiro, Paraibuna, Pindamonhangaba, Queluz, Santa Branca, São José dos Campos, Taubaté e Tremembé possuem médias menores na região.

O Bolsa Família é voltado para as famílias extremamente pobres (uma renda per capita mensal de até R$ 85) e pobres (renda per capita mensal entre R$ 85,01 e R$ 170). Criado em 2003, o programa tem hoje cerca de 13,5 milhões de famílias beneficiadas, com cerca R$ 2,4 bilhões destinados a elas por mês.