'BBB' de Trump deve fiscalizar redes sociais de imigrantes

- 20:31

Determinações do novo presidente dos EUA incluem um controle mais rígido das informações em sites de relacionamentos

Danilo Alvim

Orlando (Flórida)

Todo cuidado é pouco. As redes sociais podem ser determinantes para barrar imigrantes que desejam ingressar nos Estados Unidos.

Após o anúncio de regras mais rígidas para imigração, o presidente Donald Trump avalia uma proposta que permite maior controle das informações divulgadas nas redes sociais para os estrangeiros que pedem vistos e autorização de viagem aos EUA.

O objetivo da medida é ajudar a identificar possíveis ameaças terroristas. A informação foi confirmada pelo secretário de Segurança Nacional, o general John Kelly, durante entrevista a jornalistas. A coleta de informações deve incluir o acesso a postagens de mídias sociais, históricos dos navegadores e números de telefone.

“As pessoas acham que a rede social é somente para os amigos e para a família, mas na verdade, ela também é para o consumo público, pois todo mundo tem acesso, ainda mais o governo”, alerta o advogado especialista em imigração Edison Samways, do escritório Alexandre Law Firm, na cidade de Orlando, na Flórida.

O advogado lembra que o sistema de controle de informações nos Estados Unidos é muito eficaz e serve também para averiguar a prática de casamentos arranjados. “No caso de um casamento entre um cidadão americano e uma estrangeira que pretende aplicar a cidadania, eles podem entrar no Facebook da pessoa e ver se tem algo fora do normal, como ela estar abraçada com outro cara em todas as fotos”, comenta.

No WhatsApp, segundo ele, o controle é um pouco mais difícil, por se tratar de mensagem de texto, mas pode acontecer do oficial de imigração solicitar o celular da pessoa na entrevista para checar alguma informação sobre suas pretensões no país. A mesma coisa, diz ele, pode acontecer com o imigrante que está chegando aos EUA no aeroporto caso ele considere necessário.

“No aeroporto você não tem direito a nada. Eles podem pedir o seu celular para ver se você está procurando trabalho nos Estados Unidos, ou alguma coisa do tipo”.

Vigilância. Segundo o advogado, pessoas ligadas a grupos terroristas que tiram fotos com armas e incitam atos de violência ao governo nas redes sociais são frequentemente monitoradas pela imigração. “Uma pergunta que eles fazem é se você tem intenção de derrubar o governo através da força e da violência. Mas fazer piadinhas e se posicionar politicamente na internet contra um presidente ou senador não têm importância”.

Ele diz que as ordens executivas de Trump não são ilegais, mas deveriam ter sido mais detalhadas. “O problema é que não estão priorizando as piores pessoas, que realmente cometeram crimes violentos e já violaram a lei de imigração. Você está colocando todos na mesma fila, em vez de colocar em filas diferentes”.

Boatos de operações assustam brasileiros em Orlando

Um boato de busca e apreensão de imigrantes ilegais assustou a comunidade brasileira que vive sem documentos em Orlando, na Flórida.

Desde a última quinta-feira (2), muitas mensagens começaram a surgir nas redes sociais de brasileiros que contavam casos e alertavam sobre a presença de blitze de policiais da imigração.

“O momento é realmente muito difícil, hoje já tivemos um amigo preso pela imigração. A informação que temos é que a polícia irá prender qualquer pessoa que esteja irregular”, disse uma das internautas em um grupo de mulheres brasileiras no WhatsApp.

Outra recomendou que as pessoas sejam discretas e estejam sempre com documentos que comprovem o tempo que vivem nos EUA em mãos. “Para nossos amigos que chegaram a menos de dois anos, a sugestão é que salvem o dinheiro e procurem um bom advogado de imigração. Quem entrou com visto e permaneceu sem permissão também corre riscos”, disse.

O presidente Donald Trump prometeu fechar o cerco contra as cidades ‘santuários’, que não entregam imigrantes sem documentos à agência migratória federal. Trump já determinou o corte de verbas federais para as cidades que não cooperarem com o governo.