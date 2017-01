Basquete de São José fica 'órfão' mais um ano

Home

Com o time do São José sem disputar a temporada adulta pelo segundo ano seguido, amantes do esporte na cidade já estudam alternativas para voltar forte



Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

O Caldeirão esfriou de vez. O torcedor do basquete joseense mais uma vez está órfão. Pelo segundo ano consecutivo, a cidade vai ficar sem o time adulto disputando as principais competições do ano.

Entre 2007 e 2015, a cidade respirou basquete, viu o time ganhar três títulos paulistas e um vice do NBB (Novo Basquete Brasil). Mas, na última quinta-feira, a Prefeitura confirmou que o time em 2017 não disputará nenhum campeonato adulto, assim como aconteceu no ano passado, no último ano do governo do prefeito Carlinhos Almeida (PT). Agora com Felicio Ramuth (PSDB), o time continuará sem atividade por falta de verba.

Assim, pessoas ligadas ao esporte na cidade defendem um novo modelo de gestão para evitar que o basquete retome a atividade sem depender do poder público.

Estruturação. Ex-presidente da AESJ entre 2010 e 2014, nos tempos áureos do basquete joseense, Sérgio Monteiro viu de perto a fase vitoriosa do time e aposta em um retorno. “O trauma maior foi ter parado, durante o governo passado. Agora, precisa passar por uma reestruturação”, afirmou.

Segundo Monteiro, a volta precisa ser diferente. “O basquete precisa de um novo modelo, precisa ser autossuficiente. Não dá para ficar dependendo só de verba da Prefeitura”.

Zé Geraldo, ex-jogador e coordenador da modalidade, pensa parecido. “Manter o basquete como se mantinha antes, não será mais possível. Acho que a Prefeitura não vai mais poder bancar o esporte de alto rendimento. É preciso buscar parcerias privadas”, disse ele, que também trabalha com os programas comunitários da Secretaria de Esportes.

Ele também entende que, em 2017, será um ano para tentar reestruturar o esporte. “Agora é hora de juntar uma equipe de pessoas da cidade que gostem de basquete e começar a planejar o futuro”.