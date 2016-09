Barrios volta e João Pedro é vetado contra o Grêmio

Home

- 14:00

Gazeta Press

São Paulo(SP)

O Palmeiras já tem lista de relacionados definida para o duelo contra o Grêmio, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro no próximo domingo, em Porto Alegre. E entre os 23 jogadores escolhidos por Cuca para viajar ao Sul do país e representar o Verdão no duelo, está Lucas Barrios como a principal novidade. O jogador retorna ao time recuperado de lesão na coxa.



O atacante paraguaio não atuava desde o dia 7 de agosto, na partida entre Palmeiras e Vitória. À disposição de Cuca, o camisa 8 deverá ser opção no banco de reservas no confronto diante dos gaúchos.



Quem não conseguiu liberação do departamento médico e ficará de fora é o lateral João Pedro. Após deixar o treinamento da última sexta-feira acusando dores, havia a expectativa de que o jogador estivesse apto para ser relacionado, mas uma lesão nos ligamentos do joelho foi constatada e o atleta não poderá atuar.



Por suspensão, o volante e lateral Jean e o zagueiro Yerry Mina são outras ausências confirmadas. Fabiano e Thiago Martins são duas prováveis opções para assumir as posições dos desfalques.



Confira a lista completa de relacionados do Palmeiras:

GOLEIROS: Jailson e Vagner

LATERAIS: Fabiano, Zé Roberto, Egídio e Fabrício

ZAGUEIROS: Vitor Hugo, Thiago Martins e Edu Dracena

VOLANTES: Gabriel, Matheus Sales, Tchê Tchê e Thiago Santos

MEIAS: Moisés, Allione e Cleiton Xavier

ATACANTES: Dudu, Gabriel Jesus, Róger Guedes, Érik, Lucas Barrios, Leandro Pereira e Rafael Marques