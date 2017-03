Banda Sinfônica do Exército se apresenta em Jacareí

Home

Jacareí

A Banda Sinfônica do Exército, da Funceb (Fundação Cultural do Exército Brasileiro), fará uma apresentação gratuita nesta sexta-feira, em Jacareí.

Com um repertório com clássicos internacionais e da Música Popular Brasileira, a Banda fará sua apresentação na sala Ariano Suassuna, no centro, às 20h. A entrada é aberta ao público em geral, mas a retirada do ingresso deve ser feita com uma hora de antecedência.

A regência fica por conta do maestro Gilson de Souza, e a Banda Sinfônica já recebeu prêmios como 'Melhor projeto de Música Erudita' e o 'Prêmio Especial de Cultura', ambos da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte).

Repertório:

INTO THE JOY OF SPRING

(I.Winter’s Fury II. Spring’s Awakening III. A Celebration of Joy James Swearingen)

LA BODA DE LUIS ALONSO

Geronimo Gimenez

ONCE UPON A TIME IN THE WEST

(Era uma vez no Oeste)

Ennio Morricone

MAGIC OVERTURE

Thomas Doss

CONCERTO D’AMORE

Jacob de Haan

76 TROMBONES

Meredith Wilson

arr. by Palmino Pia

TRÊS JOIAS DA MPB

Se todos fossem iguais a você - Vinícius de Moraes

As rosas não falam - Cartola

Isso aqui, o que é - Ary Barroso

EL CAMINO REAL

Alfred REED