Banco Mundial diz que apenas 4 em 100 pessoas poupam para aposentadoria

- 18:35

Daniela Santos

São José dos Campos



Apenas quatro em cada cem pessoas poupam para a aposentadoria, segundo pesquisa do Banco Mundial. Os dados levam em conta informações adquiridas em 143 países. O Brasil está na 12º pior colocação neste quesito.



Economizar dinheiro é uma tarefa complicada para muitos, porém necessária até porque uma hora todos vão parar de trabalhar. Para isso, especialistas indicam que o primeiro passo é pensar no perfil de vida que se pretende obter após anos de trabalho e, claro, investir em recursos que darão frutos mais adiante.



O consultor financeiro Silvio Bianchi garante que a forma mais eficaz de evitar contratempos é investir, desde cedo, em educação financeira. “É um problema cultural no país. As pessoas não planejam o futuro, apenas vivem o presente. É preciso fazer investimentos ao longo da vida e não gastar com coisas supérfluas”, opinou.



Silvio afirma que investir, seja em imóveis, que valorizam com o tempo, ou em ações são excelentes opções, pois resultam em rendas frequentes. Ser organizado também é fundamental. Guardar de 8% a 10% do salário mensal em uma poupança é produtivo também. Detalhe: Ela deve ser esquecida. ‘Não se deve mexer’.



“As pessoas têm que fazer alguma coisa. Em palestras que ministro, quando pergunto por quanto tempo as pessoas manteriam o padrão de vida atual, a resposta de muitos é uma semana, um mês”, destacou.



INSS. Em pesquisa recente divulgada pelo SPC Brasil e CNDL mostra que 46,9% dos aposentados que continuam trabalhando contribuem com o INSS por necessidade, mas apenas a renda do órgão público não é suficiente para bancar as despesas, considerado que 28% dos aposentados precisam de ajuda de terceiros para sobreviver e 25% não param de trabalhar porque não dariam conta de bancar suas dívidas, diz o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).