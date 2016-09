Bancários participam de nova rodada de negociações em São Paulo

Home

- 12:01

Agência Brasil

Brasília

A Comissão de Negociação da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito (Contec) reúne-se hoje (15), às 16h, com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), na capital paulista, para mais uma rodada de negociações. O último encontro ocorreu nessa quarta-feira (13) e os bancos não apresentaram nova proposta.



Segundo a Contec, a oferta feita pelos bancos não cobre nem mesmo a inflação do período, de 9,62%, e por isso foi rejeitada pela comissão. A Contec lembrou que a greve continua com forte adesão em todo o país e a participação crescendo principalmente no interior.



Na última sexta-feira (9), a Fenaban apresentou aos bancários a proposta de 7% de reajuste nos salários e benefícios e um abono de R$ 3,3 mil, que será pago dez dias após a assinatura do acordo. A proposta foi recusada pelos sindicatos.



Os bancários pedem reajuste de 14,78% (sendo 5% de aumento real e mais a correção da inflação), 14º salário, participação nos lucros e resultados (PLR) de R$ 8.297,61, entre outras reivindicações.



Em nota, a Fenaban disse que a rodada agendada para hoje é uma nova reunião exploratória, na qual as partes discutirão as possibilidades a serem avaliadas para um acordo, a partir da aproximação entre as propostas já apresentadas.



A greve dos bancários começou na terça-feira passada (6).