Equipe do Baep em operação na comunidade Santa Cruz 1, no centro de São José dos Campos, prendeu G. A. P. B., de 25 anos, e A. J. S. S., de 23 anos, ambos com diversas passagens criminais, por trágico de drogas.

Com eles, os policiais encontraram R$ 6.115, 400 porções de maconha, 30 pinos de cocaína, utensílios para refino de drogas e toda a contabilidade do tráfico. A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial.