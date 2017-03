Avião do Parque Santos Dumont começa a ser revitalizado

Home

Redação

São José dos Campos

A prefeitura de São José dos Campos iniciou a revitalização do Avião Bandeirante do Parque Santos Dumont. Na manhã desta quinta, foi feita a lavagem do protótipo.

A revitalização do avião está sendo feita em parceria com a Embraer, responsável pelo veículo: o trabalho feoi feito por servidores municipais, com ajuda de voluntários e ex-funcionários da empresa, entre pintores e mecânicos.

"O avião é um ícone da indústria aeronáutica brasileira e essa ação integra um projeto de restauração da aeronave, que conta com o apoio da Embraer e do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial)", informou o governo, em nota.

Reunião. Nesta sexta-feira, representantes da prefeitura, da Embraer e do DCTA se reunirão para planejar e definir as próximas ações do projeto de restauração do avião, que é um dos ícones do parque, um dos principais pontos turísticos da cidade.

A previsão é que os trabalhos durem cerca de 90 dias. As próximas fases poderão incluir a remoção da aeronave do local: ela seria levada para um hangar, para serviços de revisão geral e pintura.