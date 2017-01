Avenida dos Astronautas deixa de ter faixa exclusiva para ônibus

Home

- 10:49

Caíque Toledo

São José dos Campos

A partir desta sexta-feira (6), a avenida dos Astronautas, na região sudeste de São José dos Campos, deixa de ter uma faixa exclusiva para ônibus. A prefeitura esteve pela manhã no local e começou a retirada de placas e sinalização.



O prefeito eleito Felicio Ramuth (PSDB) acompanhou o início do trabalho no local. "É uma faixa que não surtiu resultado, nem para quem usa ônibus e nem para quem está no dia-a-dia de carro. Aumentou muito o trânsito aqui na avenida. Ao longo da campanha eu disse que iriamos encerrar a faixa exclusiva", afirmou o tucano.



De acordo com a prefeitura, os serviços de retirada de sinalização do solo e das placas devem terminar neste sábado (7), mas a via já está com a nova definição. O governo informou que, de acordo com avaliação de sua equipe técnica, não existe demanda de transporte público que justifique a permancência do corredor na extensão da avenida.



A faixa exclusiva da avenida dos Astronautas foi feita pelo governo Carlinhos Almeida (PT) em agosto de 2015. Diariamente, 40 mil veículos passam pelo local.



Restrição. Segundo Felicio, outras vias que possuem faixas exclusivas, como na região central, também sofrerão alterações. Elas, no entanto, passarão a ter a faixa com exclusividade apenas nos horários de pico.