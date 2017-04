Avenida 9 de Julho ganha aumento de velocidade

Home

Via na região central passa de 40 para 50km/h a partir desta quinta-feira

Redação

São José dos Campos

A avenida 9 de Julho, no centro de São José dos Campos, já está com limite de velocidade de 50 quilômetros por hora. O anúncio foi feito pelo prefeito Felicio Ramuth (PSDB), em um vídeo publicado em sua página da rede social Facebook, na tarde desta quinta-feira.

O governo já planejava alterar a velocidade da via desde o começo do ano -- anteriormente, a máxima permitida no local era de 40km/h. "Medimos a velocidade e constatamos que 50km/h é adequada, segura e correta, e não os antigos 40 km/h", disse Felicio.

No início do mês, a Secretaria de Mobilidade Urbana já havia concluido o estudo para a alteração, e definiu que 49km/h seria o número ideal. O limite, então, foi arredondado para 50. De acordo com o prefeito, uma ação educativa será feita a partir desta sexta-feira na via, pra conscientizar sobre o novo limite de velocidade.

Histórico. A velocidade máxima da avenida havia sido reduzida para 40km/h no governo do ex-prefeito Carlinhos Almeida (PT), após as intervenções do projeto 'Novo Centro'.

Na época, uma série de obras foi feita na via, com implantação de ciclovias, realocação do canteiro central e novas áreas de passeio.

Questionado se a avenida receberia novas obras, o prefeito afirmou que a cidade vive um momento 'muito complicado em relação a recursos financeiros'. "A gente não vê motivo para desfazer o que foi feito. A avenida continuará dessa forma, principalmente nesse início de mandato, mas alteramos a velocidade para ela ficar mais adequada à realidade", afirmou Felicio.