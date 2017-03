Audiências do Zoneamento começam no dia 10 de abril

Home

Redação

São José dos Campos

A Prefeitura de São José dos Campos disponibilizou, em seu site, o caderno técnico que vai embasar as propostas de mudanças a serem feitas em trechos da Lei de Zoneamento.

No próximo dia 10 de abril, o governo Felicio Ramuth (PSDB) realiza a primeira das seis audiências públicas para discutir alterações nos trechos considerados inconstitucionais pelo TJ (Tribunal de Justiça) de São Paulo, que invalidou 26 emendas do texto aprovado pela Câmara em 2010.

O último encontro da série de audiências acontece em 19 de abril, às 19h, na Câmara de São José. O caderno técnico, com 53 páginas, tem um glossário para explicar os termos da legislação, além do detalhamento das emendas consideradas inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça.

A população poderá ainda apresentar documentos e sugestões por escrito até cinco dias úteis antes da realização das reuniões e audiências públicas. O governo disponibilizou o endereço eletrônico splan@sjc.sp.gov.br.

Histórico. A derrubada dessas emendas, em 2015, aconteceu após uma ação proposta pelo Ministério Público. O imbróglio judicial envolvendo a Lei de Zoneamento criou uma espécie de “vazio urbano” na cidade.

Cerca de 30% do território do município ficou sem lei que discipline novos empreendimentos, após a Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) que invalidou as 26 emendas do texto aprovado em 2010, na gestão do ex-prefeito Eduardo Cury (PSDB).

No ano passado, o governo Carlinhos Almeida (PT) tentou aprovar uma nova Lei de Zoneamento, mas o texto acabou rejeitado nas comissões permanentes da Câmara e sequer foi a plenário.