Atrás nas pesquisas, Felício centra fogo em Shakespeare

Tucano passou a direcionar parte das críticas ao presidente da Câmara, em busca de ser o principal nome de oposição ao PT

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

Candidato a prefeito pelo PSDB em São José dos Campos, Felício Ramuth passou a direcionar parte de suas críticas a Shakespeare Carvalho (PRB), uma estratégia para se apresentar como verdadeiro nome de oposição a Carlinhos Almeida (PT), que tenta a reeleição neste ano.

Pesquisa Ibope, divulgada há duas semanas, mostra o tucano em terceiro lugar na corrida eleitoral, com 16% das intenções de voto, atrás de Shakespeare (20%) e Carlinhos (26%). O resultado impôs a Felício a necessidade de, além de atacar Carlinhos, mostrar que Shakespeare foi aliado do petista por quase dois anos e que teria virado oposição com motivações político-eleitorais.

A estratégia do PSDB, definida nos bastidores, é negada abertamente pelo comando de campanha do tucano. “Nossa tática é trabalhar com o Felício nas ruas, apresentando propostas. Mas, nestes quatro anos, o PSDB foi o único partido a fazer oposição. E uma oposição responsável. Mas também houve pessoas e partidos oportunistas”, afirmou o presidente da sigla na cidade, Anderson Farias.

Mudança. Shakespeare disse ontem que, desde a divulgação da pesquisa Ibope, sentiu que o PSDB passou a atacá-lo com mais frequência. Mas afirmou que a população dará uma resposta a esse tipo de postura. “Já estão direcionando as críticas a mim. É comportamento corriqueiro do PSDB. Mas quem perde são eles mesmos. Nós vamos fazer propostas. Eles sabem que o nosso grupo \[Centrão\] assumiu o protagonismo da oposição. O Felício nem esteve na cidade nos últimos quatro anos”, rebateu. Em comum entre os dois, só a estratégia de criticar o PT.

Eleitorado.Os candidatos são mais fortes em diferentes faixas do eleitorado, segundo a pesquisa Ibope. Shakespeare Carvalho, segundo colocado com 20% das intenções de voto, atinge 24% na classe média, ou seja, pessoas com renda familiar entre dois e cinco salários mínimos. O presidente da Câmara de São José também vai bem entre os votantes com ensino médio (23%) e com idade entre 25 a 34 anos (27%).

Terceiro colocado com 16% das intenções de voto, Felício chega 26% entre os ricos, ou seja, as famílias que vivem com mais de cinco salários. O tucano ainda foi bem entre as pessoas com ensino superior completo (27%) e idade entre 45 e 54 anos (21%).