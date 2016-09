Atrações culturais são atração neste fim de semana no deck do Banhado

Home

- 11:38

Daniela Santos

São José dos Campos



Que tal ouvir um pouco de música num finzinho de tarde de sexta-feira e, ainda por cima, num dos cartões postais de São José. Nada mal, né?



É que nesta sexta-feira, a partir das 17h, os grupos “D’Origem” e “Herdeiras do Rap” se apresentam no deck do Banhado. Os grupos conduzirão o “Pôr do Som” e cantarão um repertório marcado por contextos sociais e que também retratam a luta do feminismo.



Já no sábado (10), às 11h, tem a participação do músico Carlos Javkin, “O Mímico Andarilho”. Javkin fará uma interação gestual com a plateia, tratando assuntos do cotidiano de uma forma mais leve.



No domingo, às 16h, a Cia Inventor de Sonhos de Campinas apresentará o espetáculo “Teatro dos Bonecos: Bendito os Beneditos”.