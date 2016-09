Atletas de São José se preparam para Paralimpíada

Home

Três paratletas da equipe de São José dos Campos vão ao Rio de Janeiro para

buscar uma inédita medalha; competição começa na próxima quarta-feira



Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

Eles não têm o mesmo destaque na mídia. Mas têm tanto ou mais talento do que os atletas que disputaram as Olimpíadas do Rio de Janeiro, em agosto. Agora, é vez das Paralimpíadas, que começam na próxima quarta-feira, também na capital fluminense.

Pessoas com deficiência - seja de nascença ou por algum tipo de acidente ao longo da vida - buscam no esporte a superação dos problemas.

E fazem bonito em competições como essas. Aliás, até a semana passada, mais de um milhão de ingressos já haviam sido vendidos de forma antecipada, segundo o COB (Comitê Olímpico Brasileiro. Aos poucos, o público começa a se envolver com o evento.

Da região. Entre os 285 atletas brasileiros na disputa por medalhas, três deles têm ligação com o Vale do Paraíba. Uma nasceu na região e os outros dois competem pelas equipes do Vale. E todos fazem parte do Instituto Athlon, por onde disputam torneios estaduais e também nacionais.

Nascida em Jacareí, mas criada em São José dos Campos, Maiara Regina Pereira Barreto, de 29 anos, vai disputar os Jogos pela primeira vez. Na natação, ela vai tentar medalhas nas provas dos 50m costas e 100m livre. Formada em Farmácia pela USP (Universidade de São Paulo), ela sofreu um acidente que a deixou tetraplégica. Mas conseguiu superar os problemas através do esporte. Atualmente, está em quinto lugar no ranking mundial dos 50m costas e em oitavo nos 10m livre.

Edson Cavalcante, de 37 anos, nasceu no Acre, mas treina em São Paulo e em São José. Ele é o mais experiente do grupo, pois já vai para sua terceira paralimpíada. Com deficiência nos braços, buscará sua primeira medalha - ele disputa as provas dos 100m rasos e do salto em distância. “A expectativa é ir ao pódio. Estamos treinando para ganhar medalhas”, disse ele que já foi ouro no Parapan de Toronto e campeão mundial em Doha, no Catar.

Silvania Costa de Oliveira, de 29, nasceu no Mato Grosso mas também representa São José. E vai para os Jogos Paralímpicos representar a região nas provas de salto em distância. Deficiente visual, ela quebrou o recorde mundial da prova durante o Mundial de Doha.