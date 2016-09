Atleta do Vale leva medalha de ouro na Paralimpíada

Home

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

O jacareiense Antonio Leme fez bonito nesta segunda-feira nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro e entrou para a história na categoria duplas mistas BC3. Na final contra a Coreia do Sul, ajudou o Brasil a faturar o sétimo ouro do país no torneio, com vitória por 5 a 2 na final, que teve doses de emoção e reclamação da arbitragem por parte dos brasileiros.

O atleta da região, que já havia sido medalha de bronze no Parapan de Toronto, no ano passado, agora escreve definitivamente sua história no esporte paralímpico. Ele competiu ao lado de Evelyn de Oliveira e Evani Soares da Silva, que completaram a seleção brasileira